Fernando Lozada recibe ataque de besos por parte de las chivas de La Granja VIP y así fue su reacción

Fernando Lozada se encontraba sensible por recordar la partida de su padre, por lo que decidió tener un momento especial con los animalitos de La Granja VIP. Los elegidos fueron los borregos, quienes sorprendieron al creador de contenido con un ataque de besos. Fer tuvo un tiempo de calidad con los animales, quienes lo ayudaron a despejarse en este triste momento.