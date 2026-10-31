Ivonne Montero NO agradeció la ayuda de estos Granjeros: “Hicieron lo que correspondía”

La limpieza volvió a generar un intercambio entre los granjeros de La Granja VIP. Después de que Ivonne se quejara con Pablo Montero por la cantidad de trastes sucios que dejaron sus compañeros, El Mono Osuna le recordó que tanto él como Fernando Lozada la habían ayudado a lavar algunos. Aunque Ivonne agradeció el apoyo, también dejó clara su postura y respondió: “No me ayudaron, hicieron lo que correspondía”. Con estas palabras, la granjera hizo énfasis en que mantener limpios los espacios comunes es una responsabilidad de todos y no un favor que deban agradecerle a quienes también viven en la casa.