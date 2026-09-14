“Casi se me muere": Ivonne Montero revela entre lágrimas el día que temió por la vida de su hija

Ivonne Montero tuvo una conversación con Rafael Mercadante donde tocó el tema de su hija. La actriz recordó la vez que estuvo muy cerca de perder a su pequeña por una bacteria contraída en quirófano. Ivonne no pudo contener las lágrimas al relatar lo sucedido, exponiendo el difícil momento que tuvo que atravesar y remarcándolo como “el peor de su vida”.