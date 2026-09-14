“Casi se me muere": Ivonne Montero revela entre lágrimas el día que temió por la vida de su hija
La actriz le contó a Rafa Mercadante cómo fue el día que estuvo muy cerca de perder a su hija Antonella
Ivonne Montero tuvo una conversación con Rafael Mercadante donde tocó el tema de su hija. La actriz recordó la vez que estuvo muy cerca de perder a su pequeña por una bacteria contraída en quirófano. Ivonne no pudo contener las lágrimas al relatar lo sucedido, exponiendo el difícil momento que tuvo que atravesar y remarcándolo como “el peor de su vida”.