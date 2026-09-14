El Bogueto revela las 3 cualidades que debe tener un mexicano y se prepara para “EL Grito de México”
El Bogueto es uno de los artistas especiales que estarán en el programa de Azteca UNO “El Grito de México” este 15 de septiembre.
El Bogueto se ha consolidado como uno de los cantantes urbanos más escuchados del momento y como orgulloso mexicano, nos acompañará en el programa especial para celebrar la Independencia de México por Azteca UNO. ¡No te lo pierdas, habrá miles de sorpresas y números musicales!