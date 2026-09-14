Niurka confiesa su plan para molestar a Manelyk en La Granja VIP: “Cómo les da miedo” (VIDEO)

Luego de las fuertes confrontaciones que tuvieron en “El Palenque” y todo lo que se gritonearon en La Granja VIP, Niurka sigue molesta con Manelyk y le parece increíble pensar que los demás Granjeros le tienen miedo. Esto porque ya tenía bien pensado acomodar a Rafa Mercadante y Kevyn “Bicolor” en las camas, pero ellos prefirieron dormir en el piso y estropearon sus intenciones de fastidiarla.