“La conoció, la vió": Ivonne Montero revela que La Virgen de Guadalupe se le presentó a su hija cuando estaba enferma

Ivonne Montero, quien se encuentra en posición de Peón, reveló a Rafa Mercadante que su hija enfrentó una lucha con su salud que casi le cuesta la vida. Sin embargo, en un momento dentro de su enfermedad se le apareció la Virgen de Guadalupe ya que cuando su pequeña vió un cuadro de ella le señaló a su madre que la había visto, un hecho que sin duda para Ivonne fue sorprendente.