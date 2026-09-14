“Hablé desde la ira": Rafa Mercadante se disculpa con Manelyk tras insultarla en La Granja VIP y ella lo RECHAZA

Luego de que exhibieron a Rafa Mercadante hablando mal de Manelyk en La Granja VIP Segunda Temporada, el ambiente se inundó de tensión y varios evidenciaron su molestia por estas actitudes. Así que para tratar de revertir sus errores, el conductor le pidió disculpas a la “reina de los realities” y aseguró que todo lo que dijo de ella fue por la molestia que sentía. Sin embargo, para Mane estas palabras son solo para no sentirse juzgado y le dejó claro que no le compra el arrepentimiento que dice tener.