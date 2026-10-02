Fernando Lozada se siente AVERGONZADO y le pide a Julio Camejo y “Bebeshita” que no lo salven ante el mensaje del exterior que intentaron enviarle a La Granja VIP
Fernando Lozada pide que no lo SALVEN, en especial por el mensaje que le intentarón enviar, pidiendo que el público decida sobre su destino en La Granja VIP
Ante el intento de comunicarse con Fernando Lozada, pide que no se salvado por parte de “Bebeshita” y Julio Camejo, pidiendo que mejor el público decida su permanencia, mientras que la pareja de Granjeros aceptan la situación y aplauden su sinceridad en La Granja VIP.