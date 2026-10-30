Julio Camejo le CONFIESA a sus hijos qué planea hacer con el jugoso premio de La Granja VIP

Este 29 de octubre es el cumpleaños de Julio Camejo y debido a que días antes, cuando era Capataz, compró una visita, la producción lo sorprendió al llevarle a sus hijos. Por supuesto, se trató de un emotivo encuentro, entre otras razones porque el actor confesó por qué quiere ganar La Granja VIP.

Sus pequeños, Gael y Sofía, lo estaban esperando en el entrevistadero y, en cuanto se vieron, se abrazaron y comenzaron a llorar muy emocionados. Julio les preguntó cómo estaban y él les compartió algo del trabajo que realiza en La Granja asegurándoles que se está divirtiendo mucho, pero también les explicó que se está esforzando porque su meta es llegar a la final y coronarse como el ganador.

El actor dijo que de ganar el millonario premio, planea donarlo a niños con cáncer para llevarles una esperanza de vida a tantos como sea posible.

Sus pequeños le dijeron que lo extrañan mucho pero que apoyan su decisión y entusiasmo por querer ayudar a los demás.

Sorpresas de cumpleaños para Julio Camejo

Sin duda la visita de sus hijos fue la sorpresa que más emocionó a Julio Camejo, pero también disfrutó de otros detalles en La Granja VIP.

Lo primero fue un video en el que varios de sus amigos le enviaron mensajes de felicitación y buenos deseos. Luego, antes de saber que sí podría ver a sus pequeños, la producción le hizo una broma al hacerle creer que la visita que había pagado era del Tío Pepe que apareció con un colorido pastel de La Granja.

Julio siempre se mostró alegre y amable, abrazo al Mayoral contento de verlo y solo bromeó con él diciéndole que su visita le había costado miles de pesos. Minutos después descubriría que, en realidad, sí iba a recibir lo que tanto esperaba.