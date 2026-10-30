Alfredo Adame se va contra Kevyn Bicolor y lo llama mediocre en La Gala de La Granja VIP

En La Granja VIP ningún tipo de contacto físico está permitido y por esa razón es que tras una acusación que Kevyn Contreras Bicolor hizo en contra de Mario Mono Osuna la producción investigó y concluyó que no sea faltó a ninguna regla. Una vez hecha la aclaración Alfredo Adame llamó mediocre al comediante regiomontano.

Durante la Gala del jueves de Salvación todos los Granjeros vieron el video del momento en el que supuestamente Mono Osuna había atacado a Bicolor. Aunque quedó en evidencia que no hubo agresión, el comediante insistió en que se había pedido que se revisara la situación porque él había sentido un contacto físico fuerte. Adal Ramones le reiteró que los videos habían sido evaluados y el exfutbolista no había cometido ninguna falta.

Cuando el conductor regresó al foro, Alfredo Adame, que en esta segunda temporada funge como crítico, se fue de inmediato en contra de Bicolor. "Utilizar estos temas tan banales es recurso de mediocres. Magnificar una acción cuando nada más le dijo: 'Oye quítate', lo magnificó, dijo fue un empujón, violencia, para inducir la opinión del público se me hace un recurso muy barato".

El ganador de la primera temporada dijo que Kevyn iba muy bien y no había tenido que utilizar ese tipo de estrategias, pero que ha caído en un vacío porque ya no tiene más herramientas, por lo que lo tachó de mediocre.

Precisamente porque él ya estuvo en el reality, recordó que antes de ingresar se les entrega un contrato en el que se especifica cuál es el tipo de violencia que puede llevar a una expulsión, qué es un roce y qué es violencia verbal.

Flor Rubio por su parte dijo que si el regiomontano en verdad se hubiera sentido en peligro, en el mismo momento debió haberlo expresado y no una semana después, por lo que, en su opinión, se trataba más de una estrategia que de una realidad.

¿Qué pasó entre Mono Osuna y Kevyn Contreras Bicolor?

Toda la polémica sucedió porque, la semana pasada, mientras los Granjeros estaban en la sala, Mono Osuna estaba discutiendo con Julio Camejo y se levantó de su lugar. Cuando regresó Bicolor se encontraba enfrente, por lo que le hizo un gesto para que le diera permiso, lo que el comediante, aseguró, fue un empujón que incluso llegó a Natalia Alcocer a levantar un reporte.

Sin embargo, la producción dejó en claro que si en ese momento no se había actuado era porque no habían descubierto un contacto agresivo que ameritara alguna sanción.

Cabe recordar que la agresión física está prohibida en La Granja VIP. De hecho, por esa razón es que Mónica Escobedo fue expulsada luego de haberle dado un manotazo a Niurka.