Julio Camejo y Mario “Mono” Osuna son los Granjeros que se van al Duelo de Nominación en La Granja VIP; estas fueron sus reacciones
¡Ya hay duelistas para el Duelo de Nominación! Revive las reacciones de los Granjeros seleccionados en La Granja VIP, están en riesgo de eliminación de ir a la tabla
Por un lado, Julio Camejo es el Granjero seleccionado por Rafael Mercadante, asegurando que es parte de una estrategia, situación que le generó cierto descontento en su rostro. Por otro lado, Mario “Mono” Osuna es el seleccionado por el público, asegurando que se encuentra tranquilo y que le emociona enfrentarse en el Duelo de Nominación en La Granja VIP.