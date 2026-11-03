La Granja VIP: Julio Camejo descubre algunas verdades sobre Los Disfuncionales en la semana de los DESEOS; esto ocurrió en el programa completo del 3 de noviembre

Las tensiones se hacen presentes en el Duelo de Nominación de La Granja VIP, ya que Julio Camejo descubrió que su equipo no confía en él, situación que podría cambiar su estrategia con Los Disfuncionales. Por otro lado, los Granjeros tuvieron que dar sus artículos más preciados para mejorar los números de su presupuesto semanal, pero Kunno hizo algo que nadie esperaba ver, ya que decidió dar su pelo.

Las fricciones se hicieron visibles cuando Julio Camejo y Mario “Mono” Osuna se enfrentaron en el Duelo, demostrando la intensa rivalidad que hay.

¿Te quedaste con ganas de verlo una vez más? Te dejamos el programa completo del 3 de noviembre.