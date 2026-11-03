¡La SUERTE no entiende de ALIANZAS! Granjeros van a tener un cambio en su cama en La Granja VIP; el azar va a decidir

¡Un cambio en su forma de dormir! Los Granjeros van a tener un importante cambio sobre la cama en la que duermen, algunos van a descansar en una cama de paja mientras que otro podría dormir en una hamaca, un cambio que será definido por el azar, los Peones no tendrán cambio. Descubre cómo fueron los cambios en La Granja VIP.