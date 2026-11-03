VIDEO: Kunno SE RAPA durante la Gala de La Granja VIP, ¿a cambio de qué?
Para mejorar el presupuesto semanal, Kunno ofrece raparse en VIVO en La Granja VIP, los Granjeros presenciaron el momento. Revive todo lo que paso
¡Lo dio todo! Kunno sorprende a todos en la Dinámica del Sacrificio al ofrecer su pelo, asegurando que es lo que más aprecia, a cambio en La Granja VIP recibe 8 mil de presupuesto, un movimiento que pocos lograrías hacer, dejando a todos sorprendidos. Recibe el apoyo de Mario “Mono” Osuna durante La Gala.