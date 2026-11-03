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¿Conservar el recuerdo o mejorar el presupuesto? Granjeros son confrontados en la “Dinámica del Sacrificio” para aumentar su balance en La Granja VIP; están en números ROJOS

Un sacrificio que no todos aceptaron; Granjeros son puestos a prueba a la Dinámica del Sacrificio para mejorar su presupuesto semanal en La Granja VIP

Los Granjeros tiene un presupuesto semanal en números rojos, por lo que algunos de ellos son puestos a prueba en la Dinámica del Sacrificio al poder dar sus objetos más preciados a cambio de una jugosa cantidad de dinero. Revive cuál fue la decisión de ellos en La Granja VIP.

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