¡Bloqueado del Juego por la Salvación! Momentos tensos y de tristeza se vivieron en La Granja VIP, además de tener confrontaciones intensas
En La Granja VIP se vivieron momentos dolorosos para cada uno de los Granjeros en las nominaciones del Juego por la Salvación por una revelación
Un momento intenso se vivió en La Granja VIP, en especial al darse a conocer que las acusaciones que recibió Ivonne Montero por parte de Julio Camejo, al comprobarse que dichos comentarios solamente fueron chismes, situación que se encargó de perjudicar las decisiones en las nominaciones. Al final se realizo el Juego por la Salvación, oportunidad que los Granjeros aprovecharon para salir de la Tabla de Nominaciones, descubre quién fue el ganador.