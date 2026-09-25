“Es uno de mis problemas más grandes": Kevyn confiesa por qué no han funcionado sus relaciones amorosas (VIP)

Previo a la gala de este viernes de Salvación en La Granja VIP, Kevyn El Bicolor se sinceró con Natalia Alcocer y le confesó que hay una característica de su personalidad que para muchos podría ser buena, pero para las mujeres de su vida no ha sido así, incluso piensa que tal vez eso lo ha llevado a fracasar en sus relaciones amorosas en el pasado.