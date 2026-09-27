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Kevyn Bicolor le dedica extraña canción a Bebeshita y se animan a bailar juntos (VIDEO)

Kevyn Contreras se tomó su tiempo para crear una canción llamada “Cumbia Bebeshita” y se la dedicó a la creadora de contenido

Por: Rodrigo Acuña | DR

Kevyn Contreras “Bicolor” sigue alimentando los rumores sobre una supuesta relación amorosa con Daniela Alexis “La Bebeshita”. En esta ocasión, el comediante le dedicó una canción (un tanto extraña) y ambos se animaron a bailarla juntos. Su nombre es “Cumbia Bebeshita” y la letra fue cuestionada por Natalia Alcocer, quien cree que la canción es un poco inapropiada.

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