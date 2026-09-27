Kevyn Bicolor le dedica extraña canción a Bebeshita y se animan a bailar juntos (VIDEO)

Kevyn Contreras “Bicolor” sigue alimentando los rumores sobre una supuesta relación amorosa con Daniela Alexis “La Bebeshita”. En esta ocasión, el comediante le dedicó una canción (un tanto extraña) y ambos se animaron a bailarla juntos. Su nombre es “Cumbia Bebeshita” y la letra fue cuestionada por Natalia Alcocer, quien cree que la canción es un poco inapropiada.