“Sé que se va a enojar”: Fernando Lozada habla de esta Granjera a sus espaldas y planea enfrentarla

Fernando Lozada habló sobre Manelyk y dejó claro que, aunque la seguirá considerando como una hermana, no está de acuerdo con la manera en que ha actuado dentro de La Granja VIP. El participante aseguró que sabe separar perfectamente la amistad de lo que ocurre en el reality y que, si ese es el juego que Mane decidió llevar, lo respeta. Sin embargo, adelantó que hablará con ella para explicarle su postura. Fernando incluso reconoció que sabe que Manelyk podría molestarse al escuchar esta conversación, pero espera que puedan separar las cosas y que su relación fuera de la competencia no se vea afectada por sus diferencias dentro del juego.