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La Granja VIP 24/7
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“Se supone que me iba a ayudar”: Rafa Mercadante ESTALLA contra un Granjero por dejarlo solo en la cocina

El actor se vio muy enojado por haber lavado los trastes solos y se refirió a uno de los Granjeros por no haberlo ayudado

Rafael Mercadante salió muy enojado del edificio principal luego de haber lavado los trastes solo. El actor le explicó a “Mono” Osuna y a Pascal Nadaud que se encargó de lavar todos los elementos sucios de forma solitaria. Incluso le pidieron perdón por no ayudarlo. Sin embargo, Rafa remarcó que uno de los Granjeros lo iba a ayudar, pero finalmente no apareció ¿Quién?

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La Granja VIP 24/7 Rafa Mercadante

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