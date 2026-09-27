“Se supone que me iba a ayudar”: Rafa Mercadante ESTALLA contra un Granjero por dejarlo solo en la cocina
El actor se vio muy enojado por haber lavado los trastes solos y se refirió a uno de los Granjeros por no haberlo ayudado
Rafael Mercadante salió muy enojado del edificio principal luego de haber lavado los trastes solo. El actor le explicó a “Mono” Osuna y a Pascal Nadaud que se encargó de lavar todos los elementos sucios de forma solitaria. Incluso le pidieron perdón por no ayudarlo. Sin embargo, Rafa remarcó que uno de los Granjeros lo iba a ayudar, pero finalmente no apareció ¿Quién?