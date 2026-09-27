“No esperes eso de mí": Fernando Lozada le pone un límite a Manelyk y... ¿corre peligro su alianza?

Fernando Lozada le pidió a Manelyk González hablar a solas para tratar un tema que le ha estado incomodando desde que comenzó a aliarse con ella. El creador de contenido le dejó en claro que la defenderá hasta el último día, pero no pondrá la mano en el fuego por sus amigos. Además, remarcó ciertas actitudes de ella con las que no está de acuerdo.