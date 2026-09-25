“Lo peor": Kevyn “Bicolor” duda de Niurka y sus estrategias para la Traición en La Granja VIP (VIDEO)

Kevyn Contreras se ganó la Salvación en La Granja VIP, lo que significa que además de librar la eliminación, también podrá sacar de la tabla a uno de los Granjeros. Y sabiendo la importancia de esta decisión, sigue pensando si le conviene favorecer a Manelyk tal como Niurka se lo sugirió, pues está seguro de que ya tiene muchos votos que se le quedarán al traicionado, por lo que no le parece una buena estrategia.