Mono Osuna le dice a Kevyn Bicolor que la vida lo está recompensando por “hacer las cosas bien”, sin imaginar su TRAICIÓN (VIDEO)

En una plática sincera, el Mono Osuna le aseguró a Kevyn Bicolor que la vida lo está recompensando por “hacer las cosas bien”. El exfutbolista confía en que el comediante rectificó su camino dentro de La Granja VIP, sin sospechar en absoluto que sigue operando en secreto como el informante de Adal Ramones para traicionar a los Granjeros.