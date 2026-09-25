“No conozco a nadie que no haya lastimado a otro": Pascal Nadaud le agradece a Julio Camejo por disculparse con Ivonne Montero en La Granja VIP
El Granjero reconoció que Julio Camejo comete errores como todos pero le agradece rectificar el camino.
Luego de una dura gala en La Granja VIP donde quedó al descubierto el error de Julio Camejo al acusar a Ivonne Montero de tratar de manera inadecuada a una vaca, el actor cubano se disculpó con ella. Este acto llevó a Pascal Nadaud a felicitar a Julio por reconocer sus errores.