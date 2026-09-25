Kunno le da un mensaje a Julio: Le pide no dejarse derrotar por las críticas y los ataques dentro de La Granja VIP (VIDEO)
Kunno le pide a Julio Camejo que no gaste su energía en los ataques y en la gente que lo señaló dentro de La Granja VIP.
Tras las intensas confrontaciones vividas en la Granja VIP, Kunno le dedicó un emotivo mensaje a Julio Camejo. El influencer le pidió al actor cubano no dejarse derrotar por los señalamientos, aconsejándole no malgastar su energía en defenderse de las críticas ni en engancharse con la gente que lo atacó dentro de La Granja VIP.