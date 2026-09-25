Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
La Granja VIP 24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Kunno le agradece a Julio Camejo por creer en él y ayudarlo: “eres como el papá que nunca he tenido” (VIDEO)

Kunno le expresó a Julio Camejo su cariño sincero y apoyo en estos momentos complicados para el actor.

Kunno le dedicó unas emotivas palabras a Julio Camejo esta noche, pues reconoció que al entrar a La Granja VIP, él lo apoyó y se acercó para conocerlo sin ningún prejuicio ni dejarse influenciar por el hate que había recibido previamente en redes sociales. Incluso le dijo que era como el padre que nunca había tenido.

Tags relacionados
La Granja VIP 24/7 Pascal Nadaud Kunno

Videos