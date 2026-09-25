Kunno le agradece a Julio Camejo por creer en él y ayudarlo: “eres como el papá que nunca he tenido” (VIDEO)
Kunno le expresó a Julio Camejo su cariño sincero y apoyo en estos momentos complicados para el actor.
Kunno le dedicó unas emotivas palabras a Julio Camejo esta noche, pues reconoció que al entrar a La Granja VIP, él lo apoyó y se acercó para conocerlo sin ningún prejuicio ni dejarse influenciar por el hate que había recibido previamente en redes sociales. Incluso le dijo que era como el padre que nunca había tenido.