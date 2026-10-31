¿No le gustó? Niurka opina sobre el vestuario de Manelyk en La Granja VIP

El vestuario que Manelyk eligió para la fiesta de ayer en La Granja VIP no pasó desapercibido. Aunque la propia granjera comentó que el atuendo que había utilizado era para La Bebeshita, Niurka e Ivonne Montero tuvieron una opinión diferente. Ambas coincidieron en que el conjunto le quedaba muy bien y destacaron lo bien que lucía con su elección. Niurka expresó su aprobación al ver a Manelyk con el vestuario, mientras que Ivonne también estuvo de acuerdo con los comentarios positivos. Así, el look de la integrante de La Resistencia recibió buenos comentarios de sus compañeras, quienes dejaron claro que consideraban que había acertado con su elección para la celebración.