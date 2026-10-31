Pablo Montero le revela su sueño frustrado a Ivonne Montero en La Granja VIP
¿Chef frustrado? El cantante hizo una divertida confesión mientras aconsejaba a la actriz
Pablo Montero sorprendió con una divertida faceta durante un momento en la cocina de La Granja VIP. El cantante se acercó a Ivonne para darle algunos consejos culinarios y, en tono de broma, comentó que las recomendaciones venían del “chef frustrado”. Sin embargo, Pablo también hizo una aclaración sobre sus habilidades en los fogones, pues reconoció que quien realmente está más involucrado en la cocina es su hermano. Su comentario provocó un momento curioso, mientras compartía sus conocimientos con Ivonne y dejaba ver que, aunque no se considera un experto, también tiene algunos trucos que aportar.