¿La rivalidad quedó atrás? Estos Granjeros comparten divertido momento en La Granja VIP

Aunque pertenecen a equipos distintos dentro de La Granja VIP, Julio, Ivonne y Manelyk protagonizaron un momento de convivencia que llamó la atención. Los tres granjeros compartieron algunas risas mientras recordaban lo que ocurrió durante la fiesta de ayer. Julio e Ivonne, integrantes del Equipo Disfuncional, conversaron con Manelyk, quien forma parte de La Resistencia, dejando ver que las diferencias entre sus grupos no impiden que también tengan momentos de diversión. La reunión estuvo marcada por las bromas y los recuerdos de la celebración, una escena que mostró otra faceta de la convivencia dentro del reality.