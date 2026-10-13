“Mi peor enemigo es el HATE": Kunno se ROMPE en la dinámica de La Granja VIP de “Se dice de mí" ante los prejuicios que ha recibido
Kunno al enfrentarse a “Se dice de mí" se rompe su voz en La Granja VIP, ya que han sido prejuicios fuertes que se ha enfrentado a lo largo de su vida
Kunno detalla que su enemigo más fuerte ha sido el hate que ha llegado a recibir en redes sociales, incluso que en algunas ocasiones son situaciones que se ha merecido. Además de detallar que en algún momento ha tenido que salir adelante aunque los demás no creían en él, causando que su voz se rompiera en La Granja VIP.