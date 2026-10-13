¿Qué se dice de ti? Los Granjeros en La Granja VIP se enfrentan a los PREJUICIOS a los que han sido sometidos por el público
Granjeros de La Granja VIP se enfrentan a fuertes prejuicios que han marcado su vida, abriendo su corazón y rompiendose en una dinámica; esto dijeron
En La Granja VIP se realiza la dinámica de “Se dice de mí", donde Niurka Marcos y Kevyn “Bicolor” Contreras se enfrentan a los prejuicios a los que se han sometido en su vida o en las redes sociales; sin embargo, no fueron los únicos. Revive cómo fue la reacción de ellos en el reality.