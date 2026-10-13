¡Misión secreta a cambio de dinero! “Bebeshita” será puesta a prueba para tener una gran ganancia en el presupuesto semanal de La Granja VIP

En el entrevistadero de La Granja VIP, Daniela “Bebeshita” recibe una gran noticia por parte de Adal Ramones, quien detalla que varias de sus travesuras para alimentar a Kevyn “Bicolor” han sido caras para el presupuesto semanal, por lo que le deja la opción de conseguir ciertos objetos valiosos de los demás Granjeros, conforme cumpla la lista se le sumarán mil pesos.