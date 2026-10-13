Batalla por la Permanencia en La Granja VIP: Azalia Ojeda y Mario “Mono” Osuna se enfrentan en el Duelo de Nominación
Azalia Ojeda y Mario “Mono” Osuna se enfrentan en el Duelo de Nominación para no formar parte de la Tabla de Nominados en La Granja VIP; descubre quién ganó
Azalia Ojeda y Mario “Mono” Osuna se enfrentan al circuito del Duelo de Nominación, el que juntara más huevos en menos tiempo iba a ganar, por lo que ambos Granjeros hicieron lo posible por obtener su permanencia en La Granja VIP. Descubre cómo se desempeñaron y quién ganó.