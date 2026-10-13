Natalia Alcocer se veía INCÓMODA al saber que Ivonne Montero va a acompañar al Capataz en la suite de La Granja VIP
Ivonne Montero va a acompañar a Pablo Montero en la suite del Capataz, pero parece que a Natalia Alcocer no le gustó la decisión en La Granja VIP
Ivonne Montero se convirtió en la acompañante de Pablo Montero en la suite del Capataz, una decisión que fue tomada por el público, pero parece que Natalia Alcocer no estaba de acuerdo con eso, haciendo diversos gestos de disgusto. Revive la reacción de la Granjera en La Granja VIP.