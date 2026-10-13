Pablo Montero selecciona a Azalia Ojeda para el Duelo de Nominación en La Granja VIP; la Granjera asegura que la decisión del Capataz es por su amistad con Natalia

Pablo Montero escoge a Azalia Ojeda como la primera Granjero para el Duelo de Nominación, ante la situación la Granjera asegura que la decisión forma parte de la estrategia, en especial cuando el Capataz actual es gran amigo de Natalia Alcocer, aunque Pablo asegura que fue un movimiento para el avanzar en el juego de La Granja VIP. El segundo Granjero en enfrentarse al Duelo es Mario Osuna.