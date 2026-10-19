Mientras que en México decimos ‘provecho’ antes de comer, en Alemania levantarse sin decir ‘Mahlzeit’ interrumpe el protocolo laboral

En México , decir “provecho” antes de comenzar a comer es una costumbre que demuestra cortesía hacia quienes comparten la mesa. En Alemania existe una expresión similar, “Mahlzeit”, que se utiliza durante la hora del almuerzo y también funciona como saludo entre compañeros de trabajo.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Restaurantes, las costumbres relacionadas con la comida forman parte de las normas de convivencia que varían de una cultura a otra. En Alemania, Mahlzeit está vinculada con el momento de comer y con las interacciones cotidianas en el entorno laboral.

¿Qué significa “Mahlzeit” en Alemania?

La palabra Mahlzeit se traduce como “hora de la comida” y se escucha especialmente cerca del mediodía. En oficinas, comedores y otros espacios laborales, los compañeros suelen utilizarla cuando se encuentran durante la pausa del almuerzo.

A diferencia de lo que sucede con “provecho” en México, esta expresión también puede funcionar como un saludo habitual, incluso cuando las personas no están sentadas a la mesa. Su uso depende de las costumbres de cada región y del ambiente de trabajo.

¿Por qué es importante decir “Mahlzeit” en el trabajo?

En determinados entornos laborales alemanes, responder a este saludo es una manera de reconocer a los compañeros y participar en una costumbre compartida. Aunque no existe una regla universal que obligue a pronunciarlo, omitirlo sistemáticamente podría percibirse como una actitud poco cordial en equipos donde es habitual.

De acuerdo con Deutsche Welle (DW), Mahlzeit es una expresión relacionada con la comida que también tiene un uso social característico en Alemania. Su significado cotidiano va más allá de desear buen provecho, pues puede utilizarse simplemente para saludar durante el almuerzo.

¿Cómo responder cuando alguien dice “Mahlzeit”?

Si un compañero alemán te saluda con esta expresión, puedes responder con un sencillo “Mahlzeit”. Otra alternativa es Guten Appetit, que significa “buen provecho” y se utiliza para desear que alguien disfrute sus alimentos.

La palabra Mahlzeit se traduce como “hora de la comida”.|(Especial/Canva)

Así como en México decir “provecho” demuestra consideración hacia los demás, en Alemania responder a un “Mahlzeit” puede ayudarte a integrarte a las costumbres de tu entorno laboral. Conocer estas diferencias culturales permite descubrir que, en ocasiones, una sola palabra puede facilitar la convivencia cotidiana.