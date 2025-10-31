La Bea y El Patrón “predicen” qué pasará en La Traición: ¿a quién salvará y nominará Sergio Mori?
En una sesión de “chismecito nocturno”, La Bea y El Patrón hablaron del presupuesto semanal, el pan de muerto que prepararon y qué pasará en La Traición.
La Bea piensa que, después de ganar La Salvación y el beneficio de La Traición, Sergio Mayer Mori va a nominar directamente a César Doroteo. El Patrón está de acuerdo, pero también ve la posibilidad de que nomine a Alfredo Adame. En su sesión de chisme nocturno, ambos opinan que Sergio salvará a Eleazar Gómez de la nominación.
