La Bea y El Patrón “predicen” qué pasará en La Traición: ¿a quién salvará y nominará Sergio Mori?

En una sesión de “chismecito nocturno”, La Bea y El Patrón hablaron del presupuesto semanal, el pan de muerto que prepararon y qué pasará en La Traición.

La Bea piensa que, después de ganar La Salvación y el beneficio de La Traición, Sergio Mayer Mori va a nominar directamente a César Doroteo. El Patrón está de acuerdo, pero también ve la posibilidad de que nomine a Alfredo Adame. En su sesión de chisme nocturno, ambos opinan que Sergio salvará a Eleazar Gómez de la nominación.

La Granja VIP
