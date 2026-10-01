Venga La Alegría | Programa 1 de octubre 2026 Parte 2 | Rocío Banquells defiende a Aleks Syntek, los mejores juegos y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 1 de octubre 2026, parte 2: Rocío Banquells defendió a Mariana Treviño y a Aleks Syntek por sus recientes polémicas, la convivencia de Jorge Medina y Josi Cuen con sus fans, Lupita Sandoval y Cuauhtli Jiménez revelaron detalles de la nueva temporada de Lotería del Crimen y el reporte de un sanitario en vía pública en Ciudad Destrampada.

También, el reportaje de Samantha Núñez y los mejores momentos del Exatlón del 30 de septiembre 2026. Además, jugamos El Reto, La Productora Dijo, Sin Palabras y Desconectados. ¡Venga La Alegría!