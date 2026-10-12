Así se vivió EN VIVO el nacimiento del nuevo potrillo, hijo de Paloma, la yegua de La Granja VIP
En La Granja VIP los Granjeros son sorprendidos al recibir al nuevo potrillo de Paloma, una emotiva llegada y una gran responsabilidad que tendrán todos
Paloma sorprende a todos en La Granja VIP, vivieron el nacimiento en vivo del nuevo potrillo, haciendo que la familia crezca en el reality. Los Granjeros viven el momento más emotivo, haciendo llorar a varios. Incluso, Alfredo Adame rompe de emoción al recordar que él vivió.