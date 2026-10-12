Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
LA GRANJA SEGUNDA TEMPORADA_LOGO.png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Así se vivió EN VIVO el nacimiento del nuevo potrillo, hijo de Paloma, la yegua de La Granja VIP

En La Granja VIP los Granjeros son sorprendidos al recibir al nuevo potrillo de Paloma, una emotiva llegada y una gran responsabilidad que tendrán todos

Paloma sorprende a todos en La Granja VIP, vivieron el nacimiento en vivo del nuevo potrillo, haciendo que la familia crezca en el reality. Los Granjeros viven el momento más emotivo, haciendo llorar a varios. Incluso, Alfredo Adame rompe de emoción al recordar que él vivió.

Tags relacionados
La Granja VIP: El Capataz La Granja VIP Segunda Temporada La Granja VIP: La Gala

Videos