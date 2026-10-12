Kunno revela que no quiere que Julio Camejo sea Capataz en La Granja VIP; esto dijeron los Granjeros clasificados
¡Solo UNO! Granjeros clasificados al Juego del Capataz dan sus razones para tener el poder en La Granja VIP, Kunno no se queda callado al respecto
Kunno es cuestionado sobre a quién no quieren que sea Capataz, explicando que no quiere que Julio Camejo no quiere que tenga el poder, que ya sería un gran momento para que una mujer tome el liderazgo. Los Granjeros clasificados hablan sobre lo que harían al tener el poder, esto dijeron cada uno en La Granja VIP.