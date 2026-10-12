Pascal Nadaud regresa a La Granja VIP para dar a conocer quién es el primer nominado; dando las razones de su decisión
Un resultado sorprendente en La Granja VIP, Pascal Nadaud anuncian quién se queda con El Legado de La Granja VIP, descubre cuál fue su decisión
¡El hermano SIMIO de Fernando Lozada regresa! Pascal Nadaud se hace presente en La Gala de La Granja VIP tras ser eliminado, pero para dar a conocer quién es el primer nominado de la sexta semana y explicando fuertes razones en el reality.