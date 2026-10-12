¡Ya hay una DIVISIÓN! Críticos detallan que ya hay BANDOS en La Granja VIP, en especial por la salida de Pascal Nadaud
Críticos en La Granja VIP hablan que las divisiones entre Granjeros ya son muy visibles, rivalidades que van creciendo cada semana, en especial por la eliminación de Pascal
Ya hay dos bandos en La Granja VIP, las enemistades entre Granjeros se hacen visibles, en especial cuando Pascal Nadaud salió el domingo, por lo que buscarán hacer mejores alianzas para las siguientes semanas. Los críticos dan su opinión al revivir el 24/7 del reality.