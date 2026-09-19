¡De la granja al mundo Disney! Granjeros se enfrentan en divertido juego de mímica

Los granjeros de La Granja VIP dejaron por un momento las estrategias, las labores y la tensión de la competencia para protagonizar un divertido juego de mímica con algunas de las películas más conocidas de Disney.

La dinámica provocó risas y ocurrencias mientras varios participantes intentaban representar títulos sin decir una sola palabra y el resto tenía que descubrir de cuál se trataba. Entre las películas que aparecieron estuvieron Las aventuras del emperador, El libro de la selva y La princesa y el sapo. La mayoría de los granjeros se animó a participar, convirtiendo el momento en una convivencia mucho más relajada y demostrando que también hay espacio para la diversión dentro de la granja.