“Pensábamos que era más inteligente”: El equipo de Manelyk cuestiona el juego Mónica

El comentario que Mónica le hizo a Manelyk durante la noche continúa dando de qué hablar en La Granja VIP. Ahora, Natalia Alcocer, Azalia, Manelyk y La Bebeshita retomaron el tema y analizaron la actitud de su compañera. Durante la conversación, coincidieron en que esperaban otra manera de actuar por parte de Mónica, pues consideraban que era una persona más inteligente para enfrentar las situaciones del reality. Sin embargo, cuestionaron que esté haciendo determinadas cosas para protegerse dentro del juego. Incluso señalaron que, desde su perspectiva, Mónica estaría tomando decisiones pensando principalmente en salvarse de las consecuencias. El comentario volvió a poner su estrategia bajo la lupa.