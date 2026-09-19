Fiesta para unos, molestia para otros: el equipo de Manelyk desató el enojo de Ivonne y María

El festejo del equipo de Manelyk provocó una reacción completamente distinta entre sus compañeras. Mientras ellas llegaron cantando, gritando y disfrutando el momento, Ivonne Montero y María Karunna no recibieron la celebración de la misma manera, pues se encontraban descansando y consideraron que el comportamiento fue irrespetuoso. La molestia creció hasta el punto de que ambas cuestionaron la actitud del grupo y también reclamaron que la producción no hiciera nada al respecto. María incluso confesó que ya prefiere irse de La Granja VIP y recordó que Lolita Cortés abandonó la primera temporada, asegurando que ahora entiende aquella decisión. El festejo terminó convirtiéndose en un nuevo motivo de tensión.