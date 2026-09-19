El equipo de Niurka busca resurgir de las cenizas y ella ya puso el plan sobre la mesa

Niurka volvió a poner sobre la mesa la situación de su equipo en La Granja VIP y, en una conversación con Carlos Trejo, hizo un llamado a cerrar filas. La participante aseguró que, desde su perspectiva, no están funcionando realmente como un equipo, por lo que consideró necesario que comiencen a unirse de verdad. Niurka destacó que la unión puede ser fundamental para enfrentar las próximas semanas dentro del reality y recordó que, cuando se mantienen juntos, pueden tener mayor fuerza. Su conversación con Trejo dejó ver que la participante busca recomponer las piezas y fortalecer a quienes considera parte de su grupo, justo cuando las estrategias y las alianzas comienzan a tomar mayor importancia.