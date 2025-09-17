5 participantes de La Granja Chile que se alejaron de la televisión tras el reality

La Granja VIP se estrenará en México en cuestión de semanas a través de la señal de Azteca UNO, pero mientras las transmisiones 24/7 de esta fascinante apuesta se ponen en marcha te contamos qué pasó con algunos concursantes de La Granja Chile, el reality del 2005 que se convirtió en un hitazo para la televisión sudamericana.

¿Qué pasó con los concursantes de La Granja Chile que se alejaron del entretenimiento?

Gonzalo Egas, el instructor de karate que se coronó como el ganador de La Granja Chile hace ya 20 años , sí siguió una carrera en la televisión y en la actualidad narra peleas de artes marciales mixtas para un canal deportivo, pero no todos sus compañeros corrieron con la misma suerte: ¡el reality campestre les dio mucha proyección, pero ellos optaron por decirle adiós a los reflectores! Conoce a 3 de ellos.

MARÍA VICTORIA LISSIDINI

Llamada “Vicky” de cariño, María Victoria Lissidini se convirtió en una de las figuras más recordadas de La Granja Chile, sobre todo porque tuvo un fugaz romance con el ganador Gonzalo Egas; luego del reality, la granjera estudió ingeniería en administración de empresas y actualmente divide sus actividades entre Chile y Londres, sus dos lugares de residencia.

GLORIA CORTÉS

Gloria Cortés, quien fue una de las mejores competidoras de La Granja Chile y terminó en el cuarto puesto del reality campestre, se alejó de la farándula luego de su incursión en la pantalla chica y en la actualidad es relacionista pública y comunicadora social; de igual manera, es parte de la exitosa firma corredora de propiedades The Key Properties.

ALEX GERHARD

Alex Gerhard, quien estuvo a punto de llevarse el premio final de La Granja Chile pero fue superado por Gonzalo Egas, se casó dos veces y tiene cuatro hijos. En el ámbito profesional, ya no volvió a aparecer en la TV y en lugar de eso actualmente es Jefe de Servicios Preventivos en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

¿Por qué La Granja Chile fue un hitazo?

A lo largo de varias semanas, los participantes de La Granja Chile vivieron en un entorno rural en el que cumplieron con desafíos agrícolas y ganaderos, además de retos extremos nunca antes vistos, para avanzar en la competencia donde los roces, las alianzas y las traiciones estuvieron a la orden del día.

Pruebas desafiantes, eliminaciones semanales, tareas diarias relacionadas con el campo y muchas especulaciones formaron parte de los ingredientes que le dieron éxito a La Granja Chile.

Ahora, este reality llega a México como La Granja VIP, una apuesta de TV Azteca que se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7, pues verás a las celebridades como nunca antes!