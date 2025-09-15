La Granja VIP: Todo lo que debes saber del reality de TV Azteca

¡Hola granjero! Tenemos una explicación muy exacta para que sepas de qué va el nuevo reality de TV Azteca, La Granja VIP, el cual ya está dando de qué hablar, pues ya se han ventilado una que otra sorpresa.

¿De qué se trata La Granja VIP?

El formato de La Granja VIP llegó a México y, aunque esta no es su primera edición mundialmente, es algo muy nuevo para el público mexicano y estamos seguros de que quedarán encantados, pues este reality es irreverente, prometedor y tiene muchas sorpresas bajo la manga que nadie se espera.

Se trata de 16 celebridades, quienes serán granjeros por un par de semanas, pero no es tan simple, pues ellos tendrán que trabajar muy duro para poder conseguir sus propios alimentos, lo cual sabemos que traerá muchas repercusiones. ¿Quién será más astuto o quién será más perezoso?

Cada semana se elegirá a un Capataz, así que los granjeros tendrán que luchar en varios retos para poder gozar de los beneficios que dicho título les concederá.

¡No todo el color de rosa! Los granjeros que NO cumplan los retos en La Granja VIP, tendrán que dormir en el granero, así que seguramente lo darán todo para no pasar frío.

¡Tú podrás salvarlos o dejarlos fuera! Queremos que te involucres a lo máximo con las decisiones de quién se queda o se va, así que podrás votar para que tu favorito o favorita se quede dentro del reality.

¿Qué celebridades estarán en La Granja VIP?

Hasta el momento se han hecho un par de revelaciones; Adal Ramones será el encargado de llevarnos de la mano a vivir esta experiencia única en la televión y como co conductoras tenemos a Kristal Silva y Alex Garza. Para los críticos nos acompañarán:



Flor Rubio

Lola Cortés

Ferka

Rey Grupero

Linet Puente

Alfredo Adame, Kim Shantal y Jawy son los tres primeros granjeros revelados, y este próximo miércoles 17 de septiembre podremos conocer a un granjero más en el programa de Venga La Alegría, así que no te pierdas de ningún detalle porque esto se prende cada vez más. ¿A quién te gustaría ver en La Granja VIP?