Así luce hoy Gonzalo Egas, el primer ganador de La Granja Chile: ¿qué fue de su vida?

Gonzalo Egas se consolidó como uno de los participantes de La Granja Chile favoritos del público para llevarse a su casa el jugoso premio de 50 millones de pesos, algo que finalmente ocurrió luego de un intenso duelo final: ¿pero qué fue del instructor de artes marciales luego de este exitoso reality show que ahora llegará a México a través de TV Azteca?

¿Qué fue de la vida de Gonzalo Egas?

En el 2005, el reality show La Granja llegó por primera vez a Chile a través de la señal del Canal 13 y de inmediato se convirtió en un auténtico bombazo para la TV latina , sobre todo porque en su primera edición el reality no presentó a celebridades, sino a personas comunes que acapararon la atención desde el primer momento como le ocurrió a Gonzalo Egas.

Hace ya 20 años, el instructor de karate se consolidó como un competidor fuerte y con muchas posibilidades de llevarse el primer lugar, esto debido a que cumplió con todos los retos extremos de La Granja a pesar de que fueron aumentando de dificultad día a día.

Al final, Gonzalo Egas sí se llevó un atractivo premio de 50 millones de pesos chilenos y un auto último modelo tras vencer a Sergio Lagos, otro de los favoritos, en un intenso duelo de La Granja en donde la fuerza y la estrategia fueron los ingredientes principales.

Luego de coronarse en La Granja, Gonzalo Egas continuó presente en el mundo de la televisión, sobre todo porque participó en otro reality, 1810, en donde también llegó a la final; por otro lado, combinó su pasión por el karate con el espectáculo y en la actualidad narra peleas de artes marciales mixtas en un programa deportivo al que se integró en el 2021.

Gonzalo Egas, quien también es productor ejecutivo del torneo chileno Live Fight Night, se mantiene muy activo en su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que cuenta con 209 mil seguidores y a quienes les comparte contenido de su familia, sus viajes y su trabajo en la televisión, un medio que nunca abandonó desde su incursión en La Granja Chile.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en México?

En el caso de México, La Granja VIP llega al país por primera vez con 16 celebridades confirmadas y muchas pruebas que las pondrán al límite todos los días: hay comodidades y comida premium, pero también la posibilidad de pasar una incómoda noche en el granero en caso de no cumplir con las dinámicas.

El estreno de este apasionante reality show está confirmado para el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas ni un solo segundo de la transmisión 24/7 de La Granja VIP y cacarea con los mejores chismes de las celebridades!