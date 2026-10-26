Cuál es el mejor lugar de la cocina para colocar la estufa y atraer la buena energía

El Feng Shui es una antigua disciplina de origen chino que se encarga de encontrar la prosperidad en los ambientes a través de la combinación de sus elementos y en donde será fundamental que el Chi o energía vital pueda fluir libremente. Cada aspecto del hogar cumple un rol fundamental y en este caso, hablamos de la estufa y si estás buscando atraer la prosperidad y la buena energía, es clave que sepas dónde tienes que colocarla y cuáles son los beneficios que tiene.

Entre los beneficios que debemos mencionar del Feng Shui, hay que decir que se trata de una disciplina en la cual la armonía tiene que fluir por todos los ambientes y que se destaca por la reducción de la ansiedad y del estrés al disminuir; contribuye un mejor descanso, entre otros aspectos positivos. A su vez, cada sector del hogar tiene un propósito determinado y nos ayudará a lograr la paz y el bienestar.

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No hay dudas que la cocina cumple un rol clave para el Feng Shui, y que es considera el corazón del hogar y la principal fuente de abundancia, prosperidad y salud; y es que se prepararan los alimentos que nutren a toda la familia. Y si hay un artefacto que es clave es la estufa, por lo que deberías saber dónde ubicarla para atraer la buena energía.

Qué representa la estufa para el Feng Shui

De acuerdo a la práctica milenaria del Feng Shui, la estufa representa el elemento Fuego y que no sólo se encarga de la preparación de los alimentos que nutren a la familia, sino que está vinculado con la prosperidad, la abundancia financiera y la vitalidad vital; por lo que colocar este artefacto en una posición energéticamente desfavorable generará bloqueos económicos, conflictos familiares y por eso, la ubicación estratégica es clave para mantener la armonía.

Dónde debes colocar la estufa para atraer la energía